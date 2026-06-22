「みんなの株式」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在で、菊池製作所が「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」で、ともに５位となっている。 ２２日の東証スタンダード市場で菊池製作がストップ高カイ気配と急騰。政府が策定を目指す新たな成長戦略で、戦略１７分野への官民投資を２０４０年度までに総額３７０兆円規模とする方向で調整していると、この週末に複数メディアが伝えた。こ