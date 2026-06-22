Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅは後場に上げ幅を拡大し、一時ストップ高となる前営業日比１５０円高の９９０円に買われた。きょう午前１１時ごろ、ドローンを活用した３Ｄインフラ管理システムを提供する韓国ＡＬＴＩＶＩＯＮと、同国における土木インフラ分野を中心とした事業活動の開発・拡大を目的とする業務提携に関する覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。韓国市場における事業機会の拡大