午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８０７、値下がり銘柄数は７０６、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、電気機器、銀行など。値下がりで目立つのはパルプ・紙、不動産、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS