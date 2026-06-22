Ａｉｍｉｎｇが後場一段高となっている。同社はきょう、９日に配信を開始した新作スマートフォン向けゲーム「イナズマイレブンクロス」が、ｉＯＳ版とＡｎｄｒｏｉｄ版をあわせて１００万ダウンロードを突破したと発表。これが株価を刺激したようだ。 イナズマイレブンクロスは、レベルファイブ（福岡市中央区）と開発した育成シミュレーションゲーム。１００万ダウンロードを記念