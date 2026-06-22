卵と豚こまで華やか！ ご飯が進むボリュームおかず2選【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選卵にはたんぱく質だけでなく、美肌に働くビタミンAやB2、貧血予防に欠かせない鉄や葉酸、免疫機能をサポートするビタミンD、傷の治りを促す亜鉛など、健康に役立つ栄養がたくさん！ アレンジもしやすいから、 日々の食卓に積極的に取り入れたいですね。そこで今回は、豚こまと合わせてボリュームたっぷりのお