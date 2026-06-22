「もやし青じそつくね」の献立【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「家計を抑えつつ、家族が喜ぶボリューム満点のおかずを作りたい……」そんなときは、お財布にやさしい「もやし」や「キャベツ」が活躍する献立にお任せしましょう。今回は、もやしのシャキシャキ食感をいかしたつくねと、パパッと作れる副菜の組み合わせです。身近な食材が、プロのレシピで大満足の食卓に変身しますよ