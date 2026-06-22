京都サンガF.C.は22日、監督も務めた吉田達磨氏が退任することを発表した。京都では先月15日に?貴裁元監督と双方合意の上で、明治安田J1百年構想リーグ終了後に契約を解除することを発表していたが、クラブと?監督とで協議した結果、双方合意の上で5月23日（土）開催の明治安田J1百年構想リーグ第18節のV・ファーレン長崎戦をもって退任することが先月21日に発表されていた。これを受け、今年1月から京都でヘッドコーチを務