［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイオランダと２−２で引き分けた一戦から先発４人を変更して臨んだチュニジア戦。日本は攻守両面で相手を圧倒し、４−０の快勝を収めた。中５日で迎えたグループリーグ第２戦とはいえ、オランダ戦で好パフォーマンスを見せたチームから４人を入れ替えたのは少なからず意外だった。カタール・ワールドカップではドイツ戦の勝利後