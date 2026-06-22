FEATHERAQUA JAPANは6月18日に、乾かすだけでなく「髪を整えながら乾かす」発想から生まれたヘアドライヤー「モイストフロー ヘアドライヤー」（FA-HDAQUAP1-BK）を発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップ「ICHIBAKAN」での価格は2万4800円。●独自のヘアドライ設計思想「Moist Flow」をコンセプトに開発「モイストフロー ヘアドライヤー」は、低温設計・温冷自動切替・大風量速乾を組み合わせた独自のヘアドライ