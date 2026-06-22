FIFAワールドカップ2026グループG・第2節が21日に行われ、ニュージーランド代表とエジプト代表が対戦した。4大会ぶり3度目のW杯出場となるニュージーランド代表と、2大会ぶり4度目のW杯出場のエジプト代表が激突。第1節ではニュージーランド代表はイラク代表と2−2、エジプト代表はベルギー代表と1−1のドローでそれぞれ終えていた。試合は15分にコーナーキックからフィン・サーマンが頭で叩き込んでニュージーランド代表が