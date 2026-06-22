日本テレビは６月22日、前日の21日に放送した北中米ワールドカップのグループF第２戦「日本対チュニジア（４−０）」の視聴に関するデータを発表した。数値は株式会社ビデオリサーチの調査によるもので、日本全国におけるリアルタイムでの「到達人数」が約3900.8万人、「平均視聴人数」が約2237.2万人にのぼったことが明らかになった。この試合は、21日の12時30分から15時00分までの150分にわたって放送。今回発表された数値