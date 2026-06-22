【写真＆動画】Snow Man9人がサブスク解禁72曲の中から各々選んだオススメ曲／告知ムービー Snow Man公式Xで、6月1日に配信を開始したSnow Manの楽曲72曲の中から、各メンバーのオススメ楽曲が紹介されている。 ■配信告知ムービーではカラフルな衣装の8人が大はしゃぎ 投稿では、黒レザーのジャケットをまといグローブを嵌めたハードなビジュアルと共に、一人ひとりのオス