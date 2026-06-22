Aぇ!groupの公式Instagramが更新され、工藤静香とのコラボ動画が公開された。 【動画】工藤静香とAぇ!groupがコラボし、一緒に“シェー”をするお茶目な動画 ■Aぇ!groupが『MUSIC FAIR』で共演した工藤静香と“シェー” 6月20日に放送されたフジテレビの音楽番組『MUSIC FAIR』に、Aぇ!groupが工藤静香、Little Glee Monsterと共に出演。番組内でAぇ!groupは、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化