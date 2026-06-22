【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが7月1日にリリースする5th Anniversary Project第2弾シングルより、表題曲「Missing」が6月29日に先行配信されることが決定した。 ■「Missing」MVも6月29日に公開 5月に開催されたBE:FIRST初のスタジアムライブにて2日間で約10万人の動員を記録し、6月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演にて、ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Re