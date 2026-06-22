【写真】目黒蓮がファミリーと遊園地を楽しむ姿『SAKAMOTO DAYS』ショット／親子撮影シーン 映画『SAKAMOTO DAYS』公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮をはじめとした“坂本家”が、劇中に登場する遊園地“シュガーパーク”を楽しむオフショットが公開された。 ■坂本家と殺し屋・ボイルの距離感にも注目 オフショットでは、口元に痛々しい傷が見える汚れたTシャツ姿の坂本太郎（演：目黒）が、妻の坂本