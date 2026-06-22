あさひ [東証Ｐ] が6月22日後場(13:00)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の経常利益(非連結)は前年同期比7.8％減の31.3億円に減ったが、3-8月期(上期)計画の33.8億円に対する進捗率は92.6％に達し、5年平均の82.4％も上回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.1％→11.1％に低下した。 株探ニュース