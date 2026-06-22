22日13時現在の日経平均株価は前週末比1390.72円（1.95％）高の7万2640.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は807、値下がりは706、変わらずは42。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を222.25円押し上げている。次いでフジクラ が201.13円、イビデン が157.55円、ＳＢＧ が126.31円、アドテスト が125.51円と続く。 マイナス寄与度は69.99円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＫＤＤＩ