北海道江別市の豊幌駅構内で2026年6月22日、人身事故があり函館線の一部区間で運転見合わせとなっています。午前11時40分ごろ、JR関係者から「豊幌駅で人身事故。年齢性別不明、電車にひかれたようだ」と119番通報がありました。警察やJR北海道によりますと、特急ライラック16号が豊幌駅構内で人と接触したということです。消防によりますと現場で、年齢性別不明の1人の死亡が確認されたということです。この影響で、函館線の江別&