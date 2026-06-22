台湾メディアの聯合報は22日、5月の中国から日本へのレアアース磁石の輸出量が昨年5月以来の最低水準に落ち込んだと報じた。記事は、「中国と日本の関係悪化が続く中、中国から日本への一部重要鉱物の輸出が低水準にとどまり、ここ数カ月続く減少傾向が継続した」と報道。中国の税関総署が20日に発表した統計を基に、5月の中国からの日本へのレアアース磁石の輸出量が前月比34．6％減の123トンとなり、3カ月連続で200トンを下回っ