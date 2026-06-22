元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が、20日放送のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム』（土曜18時30分）に出演。ゲストの元先輩女性アナウンサーのイヤリングに鋭く反応した。 ゲストは元TBSでフリーアナ堀井美香 【画像】６月20日放送TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム』 番組では堀井が、かつては肌のケアもしない時代があったものの、田中の助