お笑いタレント有吉弘行が、21日放送のJFN系列ラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（日曜20時）に出演。平成ノブシコブシ・吉村崇の第一子誕生にまつわるエピソードを明かした。 ロケ現場で語られた出産報告の裏側 番組で有吉は、時事的な話題に触れる流れで「大谷翔平さんの第二子誕生の陰で、ノブコブ吉村に第一子誕生」と切り出した。この発言に、アシスタントの松崎克俊は「いや、陰ではないです、全然(笑