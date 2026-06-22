俳優・浅野ゆう子と中山忍が、きょう22日放送のBS10『あこがれの絶景クルーズ旅』（毎週月曜後7：00）に登場する。【写真】浅野ゆう子＆中山忍、豪華客船で旅する様子2人は20年ほど前の共演をきっかけに知り合い、以来プライベートでも食事や観劇を共にするなど、大の仲良し。「出会って20年」を祝う記念旅行として、あこがれの豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船し、大海原を巡る極上のクルーズ旅へ出発する。6月22日をはじめ