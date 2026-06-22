【セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年】 6月23日 発売予定 価格：1回770円 セガ フェイブは、セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年を6月23日からローソンで発売する。価格は1回770円。 本商品は全6種の賞と、くじの最後の1枚を引いた購入者に進呈する「ラストラッキー賞」で構成されている。2026年に35周年を迎える「ソニック・