【天下奪還！英気を養う極楽湯】 開催期間：7月9日～8月4日 開催店舗：極楽湯 和光店、極楽湯 横浜芹が谷店 極楽湯およびGK Marketingは、極楽湯・RAKU SPAとTVアニメ「逃げ上手の若君」とのコラボキャンペーン「天下奪還！英気を養う極楽湯」を7月9日から8月4日まで開催する。開催店舗は極楽湯 和光店と極楽湯 横浜芹が谷店。 期間中は、コラボ限定「逃げ上手の若