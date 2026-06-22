ドジャースを１シーズンで去り、カブスで再びメジャーにはい上がったマイケル・コンフォート外野手（３３）に情け容赦ない報道が噴出している。昨季、１年１７００万ドル（約２６億円）で加入したドジャースでは不振にあえぎ、１３８試合の出場機会を得ながら打率１割９分９厘、１２本塁打、３６打点の低空飛行に終わった。ＭＬＢ屈指の人気球団だけに期待に応えられなかった反動も大きく、今年３月にカブスでメジャー昇格を勝