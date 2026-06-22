株式会社楽天野球団・小野謙さんの「第二の故郷」でキャリアチェンジの理由「ホーム全試合で冠協賛がついている」――。楽天の並外れた営業力を表すのにこれ以上の言葉はないだろう。今回はそんな精鋭集う楽天の営業チームの一翼を担う、株式会社楽天野球団・営業本部営業第1部の小野謙（ゆずる）さんに転職の経緯や、現在の業務についてうかがった。小野さんは大学卒業後、銀行と大手求人メディアで働いた経歴を持つ。新卒で入