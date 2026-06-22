北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は21日（日本時間22日）、BCプレイス・バンクーバーで1次リーグG組の第2節、ニュージーランド―エジプトが行われ、エジプトが3-1で勝利した。1点ビハインドの後半13分の同点ゴールで、日本ファンは聞き慣れた得点者の名前に注目していた。前半に1点を奪われ、追う展開となったエジプト。同点ゴールをあげたのは“ジーコ”だった。といってもJ1鹿島でプレーし、日本