エジプト代表はニュージーランド代表に3-1の逆転勝ちでW杯初勝利を掴んだエジプトの英雄モハメド・サラーが母国のワールドカップ（W杯）初勝利に喜びの声を上げた。北中米共催W杯は現地時間6月21日にグループリーグの試合が行われ、エジプト代表はニュージーランド代表に3-1で逆転勝ちした。ニュージーランドに先制点を許して迎えた後半、エジプトの攻撃力が爆発した。まずは後半13分、右サイドからのクロスにMFモスタファ・ジ