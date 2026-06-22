22日朝早く、山形県寒河江市で50代の男性がサクランボの収穫作業中に脚立から落下し大けがをしました。警察によりますと、22日午前5時50分ごろ、寒河江市夕カヘでサクランボの収穫を行っていた50代の男性が脚立から落下しました。男性は病院に搬送されましたが、右手首を骨折をする大けがをしました。命に別条はないということです。現場は「チェリーランドさがえ」の北側で、寒河江川を挟んだ対岸にあるということです。一