トム・ホランド主演映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より、スパイダーマンがハンドサインで「I Love You」を送り続ける特別ビジュアル、応援するファンに愛を贈る姿などを収めた特別映像が解禁された。【動画】ファンへ愛を届ける『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』特別映像本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後の、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新たなる物語