Ｊリーグは２２日、２０２６―２７年のルヴァン杯の対戦カードを発表した。今大会から「Ｊリーグヤマザキビスケットルヴァンカップ」に大会名称が変更され、ロゴも刷新される。Ｊ１からＪ３までの全６０クラブが参加するノックアウト式で、カテゴリーが下のクラブのホームで試合を開催。１回戦は９月２日から開幕する。１ｓｔラウンドはＪ１百年構想リーグで上位２クラブの鹿島、神戸を除く５８チームを６グループに分けて