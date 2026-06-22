7人組グループ・Travis Japanの松田元太が、22日に放送されたフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。この日のゲストは元・Kis-My-Ft2の北山宏光で、交流を聞かれると松田は「大先輩。“元”？（先輩）というか…」と戸惑い気味に紹介し、北山から「ややこしいわ！」とツッコミを入れた。【ゲネ写真】稲葉友の演奏で…無我夢中で歌い出す松田元太そんな松田は「兄さんがたのバックについたり、直属の先輩」と関