俳優でフィギュアスケーターの本田望結（22）が20日、Instagramを更新。「いっぱい撮ってもらった」とつづった投稿に反響が寄せられている。【映像】「めっちゃ痩せたね！」本田望結の最新ショット（複数カット）2025年6月2日に更新したInstagramで、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と明かしていた本田。その後の投稿では真っ赤なドレスに身を包んだ、スタイル際