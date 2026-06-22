ABEMAのアニメ公式Xで、『名探偵コナン』の原作者・青山剛昌先生の誕生日である6月21日に、「超難関名探偵コナンクイズ」を実施。事前に『コナン』ファン約200人が解いたものの全問正解者0だったという全10問の超難関クイズが、ネット上で話題になっている。【画像】そんなの知るかよ（笑）話題の超難問『コナン』クイズ10問Xに投稿された問題と選択肢が書かれた画像に、自分で丸をつけて楽しむ投稿形式である今回のクイズ企画