元プロサッカー選手で現解説者の北澤豪氏（57）が21日までに自身のインスタグラムを更新。「父の日」のほほ笑ましい瞬間を公開した。【写真】うれしすぎて鼻の下が…子どもたちに囲まれ笑顔の北澤豪氏北澤氏はこの日行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026」で日本代表対チュニジア戦について「日本勝利」と書き出すと、代表ユニフォーム姿の息子＆娘に囲まれ、笑みを浮かべるショットを公開。「ありがとう！明日からもお