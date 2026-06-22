週スタートは西日本や東北を中心に雨きょうは梅雨前線の影響で、西日本でくもりや雨になるでしょう。東日本は午前中、日差しの出た所もありましたが、午後は雲が広がりやすく、関東沿岸や静岡でにわか雨の所がありそうです。北日本は低気圧の影響で、東北を中心に本降りの雨の時間が長くなりそうです。【進路図を見る】台風7号はいつ、どこに？【きょうの各地の予想最高気温】札幌：21℃釧路：16℃青森：17℃盛岡：17℃仙