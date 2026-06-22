フランス東部エビアンで開催された先進7か国首脳会議（G7サミット）は、地域情勢に関する成果文書を発表して閉幕した。 この中で首脳らは、米国とイランが交戦収束に向けて交わした覚書の合意について、トランプ米大統領のリーダーシップを歓迎するとともに、イランの核兵器保有を防ぐ歴史的な機会を提供したと高く評価した。また、事実上の封鎖が続いていたホルムズ海峡における航行の正常化に向け、主要国が連携し