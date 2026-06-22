メッセンジャー・黒田有（56）、ザ・プラン9のお〜い久馬（53）が22日、大阪市内で舞台「芸能事務所フルハウス」（7月10〜12日に4公演、新世界ZAZA HOUSE）の発表会見に出席した。クリエイターユニット「ねぎぽんず」は25年上演の舞台「VS.」を機に、黒田と「THE ROB CARLTON」の村角ダイチがタッグを組み結成。今回、久馬が新たに参画した公演となる。 黒田は「喜劇を作らせたらうまい同期の久馬君と、ドキュメンタリーや会話