【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 2ー1 コートジボワール代表（日本時間6月21日／トロント・スタジアム）【映像】衝撃の“縦落ち”クロス日本代表・佐野海舟（マインツ）のチームメイトでドイツ代表のMFナディーム・アミリが神技パスで同点弾をアシスト。完璧すぎる“縦落ちクロス”に注目が集まった。日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026グループE第2節でドイツ代表はコートジボワール代表と対戦した。ユリアン・