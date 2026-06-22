中国政府は、22日、アメリカのドローン製造会社などに対し、軍民両用品の輸出を禁止する制裁措置を科すと発表しました。アメリカ側が中国企業を「軍事企業リスト」に追加したことへの対抗措置です。中国商務省は、22日、アメリカのドローン製造会社や軍用車両メーカーなど10社に対し、中国産の軍民両用品の輸出を禁止する制裁措置を開始すると発表しました。レアアースなどの輸出が禁止されるとみられます。制裁の理由について商務