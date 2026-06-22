MATCH40グループG第2戦2026年6月22日 10:00キックオフ（会場：BCプレイスバンクーバー）ニュージーランド 1-3 エジプトグループG第2戦、ニュージーランド代表とエジプト代表の試合が行われた。ともに初戦で勝ち点1を取った同士。ここで勝つことができればグループリーグ突破を大きく手繰り寄せることができる。エジプトは積極的なプレスをかけ、ニュージーランドがそれをいなしながら前線のウッドにボールを当ててチャンスメイク