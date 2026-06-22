今シーズンのセリエAではインテル・ミラノが2シーズンぶりの優勝を遂げた一方、歴代最多36回の優勝回数を誇る名門ユヴェントスは6位に終わった。この結果、ユヴェントスは来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)出場権も逃すことになった。そのため、イタリア紙『Corriere dello Sport』によればユヴェントスの上層部はCLに出場することで得られるはずだった賞金の代わりとして現有戦力の売却を検討しているという。『Corriere