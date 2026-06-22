ピアノプロジェクト Classy Moonのプロデューサーが、作曲家でありクロア代表のトベタ・バジュンであることが明らかになった。また、トベタ・バジュンとクリスチャン・フェネスによる連名シングル「After the Silence」を6月26日に配信リリースする。 （関連：『MUSIC AWARDS JAPAN』2年目で明らかになった特別感と課題“音楽賞”として叶えるべき2つの側面） Classy Moonは、CROIX HEALINGレ}