Sakana AIは、マルチエージェントのオーケストレーションシステムを一つの基盤モデルとして提供する新プロダクト『Sakana Fugu』の一般提供を開始した。 （参考：【画像】Claude Mythosに並ぶ性能を主張。ベンチマーク表など） 『Sakana Fugu』は、複数の最高性能モデル群を動的にオーケストレーションし、複雑で多段階のタスクに取り組むシステムであり、単一のモデルAPIから利用でき