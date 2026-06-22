マルク・ククレジャ、ベルナルド・シウバの獲得を相次いで発表したレアル・マドリードでは、新戦力の獲得と同時に構想外となった選手の退団や売却が進められている。そうした中で注目されているのがゴンサロ・ガルシアだ。下部組織出身の同選手は、昨年夏のクラブワールドカップで6試合に出場して4ゴールを挙げる活躍を見せて脚光を浴びた。しかし、その後の2025-26シーズンでは十分な出場機会が得られず、ラ・リーガでは30試合に