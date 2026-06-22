史上初の三カ国共同開催となった北中米ワールドカップでは、開催国のアメリカ、カナダ、メキシコが順調に勝ち点を積み重ねている。なかでも好調なのがアメリカだ。パラグアイとの初戦に4-1で大勝すると、続くオーストラリア戦でも序盤の11分に相手のオウンゴールで先手を奪い、44分にアレックス・フリーマンのヘディングシュートで追加点。2-0で快勝し、早々に決勝トーナメント進出を決めた。チームの顔とも言えるクリスチャン・プ