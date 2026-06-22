JR九州によりますと、22日午前10時15分ごろに発生した停電で「光の森～肥後大津」間の運転を見合わせていましたが、午後0時44分に運転を再開しています。 普通列車10本が運休し、特急列車などに最大48分の遅れが発生しました。 乗客にけがはありませんでしたが「踏切付近で、感電の疑いがある人が倒れている」という通報が消防に入り、作業員1人が軽いけがをしたということです。