政府関係者によると、22日午前10時半ごろから、陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイ3機が、沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場に相次いで飛来した。日米の大規模実動訓練の一環で、沖縄の米軍基地を使用するのは初めて。