プロ野球・千葉ロッテマリーンズの本拠地「ＺＯＺＯマリンスタジアム」（千葉市美浜区）で２１日に行われたロッテ―楽天戦で、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（１８）が始球式を行った。中井選手は野球経験がなく、この日に向けて１週間キャッチボールをして練習。直前には、ロッテの横山陸人投手から「体幹がしっかりしている。体を大きく動かすといい」とアド