21日、鹿児島県霧島市の温泉施設で入浴中に行方がわからなくなった5歳の男の子の捜索は、現在も続けられています。警察などによりますと、21日、霧島市の温泉施設で両親と家族湯に入浴していた熊本県八代市の田中嶺臣ちゃん（5）の行方が分からなくなりました。警察と消防による捜索は22日朝から120人体制で再開され、温泉施設に面している川の下流を中心に捜索が続けられています。家族湯から先に脱衣所に向かった両親が嶺臣ちゃ